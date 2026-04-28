俳優・坂東龍汰（28）が28日、大阪市内で出演舞台「カッコーの巣の上で」（7月10〜13日、森ノ宮ピロティホール）の取材会を行った。1960年代の病院を舞台に人間の尊厳と社会の不条理を描いたもので、75年にはジャック・ニコルソン主演で映画化もされた。主人公のアウトロー、マクマーフィーを間宮祥太朗（32）が、坂東は吃音（きつおん）の気弱な青年患者、ビリーに挑む。「中学生の時に見て印象に残っている映画ですし、（演