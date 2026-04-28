28日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、5月5日（火）に岡崎中央総合公園で開催される「ファミリーフェスタin中総 2026」にイベント出展することをクラブ公式サイトで発表した。 「ファミリーフェスタin中総 2026」は今年9月から行われるアジア競技大会の競技会場である岡崎中央総合公園での開催。会場でアジア競技大会種目の体験をはじめ、はたらく乗り物との記