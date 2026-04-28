プロ野球のファーム・リーグは28日、ナイターを含めてファーム交流7試合が行われた。楽天は巨人戦（森林どりスタジアム泉）に6―3。先発・坂井が6回5安打無失点で3勝目（1セーブ）を挙げた。ゴンザレスが初回に先制3号3ラン、吉野が8回の3号3ランなど2安打。巨人先発の育成選手・園田は5回6安打3失点で3敗目（1勝）。岡田が3安打、中山が2安打1打点をマークした。ロッテはソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に1―0