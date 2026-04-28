日本銀行は、政策金利を現在の0.75％程度に据え置くことを決めました。日本銀行は金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度に据え置くことを賛成多数で決めました。ただ、9人中3人の審議委員は「物価上振れのリスクがある」などとして、利上げの見送りに反対しました。日銀は、利上げ見送りの要因となった中東情勢については、「経済・物価に及ぼす影響をとくに注視する必要がある」とした上で、長期化した場合には、「サプ