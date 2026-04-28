28日夕方、東京・大田区の交差点でトラックが男性をはね逃走する事件があり、男性は意識不明の重体です。警視庁は先ほど、トラック運転手の身柄を確保したということです。捜査関係者によりますと、28日午後4時すぎ、大田区城南島の交差点で「車が通り過ぎたあとに車が走り去った」「歩行者か自転車かわからないが男性が倒れている」と目撃者の男性から110番通報がありました。トラックが成人とみられる男性をはね逃走し、はねられ