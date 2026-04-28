女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が28日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。京都・南丹市の男子児童遺体遺棄事件についてコメントした。MC石井亮次が「動機がまったく見えないですし、いつもは父親は…容疑者は送っていくことはなかった。この日だけ送っていった。卒業式の日になぜ。じゃ、衝動的なの、計画的なの…その辺は紗理奈さん、まだ分かってない部分」と尋ねた。鈴木は「衝動的、計画的もあるけど、ま