全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」が２８日、都内で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグルで銅、デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）は、優秀選手賞を受賞した。ぱりっとしたスーツ姿で登場すると一際目を引いた。堀島は「充実したシーズンになった。緊張感も持ち、集中力を高めながらシーズンを過ごせたことを誇りに思っています」と胸を張った。五