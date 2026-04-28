4月27日、タレント・王林が『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）に出演。番組で見せた近影に、衝撃が広がっている。同番組は、6人で構成された「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」の2チームが、番組オリジナルのゲームで勝負しあうバラエティ番組だ。この日、王林は「芸人バラエティ軍」のメンバーとして参戦し、女優・黒木華と「カケヒキあっち向いてホイ」で熱戦を繰り広げ、活躍を見せていた。この頃は、明