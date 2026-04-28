4月27日、タレントの壇蜜が都内で行われた香港映画『旅立ちのラストダンス』（アンセルム・チャン監督 5月8日公開）のトークショー付き先行上映会に登場。その近影が話題となっている。「登壇した壇蜜さんは、『ごきげんよう、壇蜜です。今日は雨パラパラの中、来ていただいてありがとうございます』と、彼女らしい口調で観客に挨拶。遺体保全や修復を行う“遺体衛生保全士”の資格を保有している壇蜜さんは、“祈り”が重要なテ