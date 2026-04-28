個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパンは、小学５年生から高校３年生の子どもを持つ保護者８００人を対象に、「学習習慣と新学期のモチベーション実態調査」を実施した。保護者に、子どもの学習習慣を身につけるうえで、家庭だけでは難しいと感じることがあるか尋ねたところ、６３．１％が「感じている」（非常に感じている：１５．６％、やや感じている：４７．５％）と回答した。継続