◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人・川相昌弘ディフェンスチーフコーチが「左側頭部打撲」でベンチから外れた。試合前練習中にケージにフリー打撃の跳ね返りの球が左頬付近に当たった。患部を押さえて一度うずくまったが、すぐに立ち上がって一塁ベンチへ。その後、都内の病院で検査を受けた。脳しんとうや骨などの異常はなかったが、大事を取ってのベンチ外となった。普段三塁コーチャーも務めて