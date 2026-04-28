浦和は２８日、マチェイ・スコルジャ監督及びスタッフの契約解除、田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を受け、堀之内聖スポーツダイレクター（ＳＤ）が取材に応じた。スコルジャ監督に契約解除を伝えたのは２８日朝。堀之内ＳＤは「マチェイさんとは、勝てていない現状の中で、何かを変える必要があるのではないか、と議論した。その議論をもって、クラブとして大きな変化を生む必要があるという決断に至った。（昨日）マ