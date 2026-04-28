ＦＣ東京と川崎は２８日、来月２日（味スタ）に行われる「多摩川クラシコ」に先駆けたトークショーを行い、ＦＣ東京からは石川直宏さんが、川崎からは稲本潤一さんが登壇した。スコア予想はずばり、稲本さんが「４―３で川崎」、石川さんが「４―１でＦＣ東京」。稲本さんは「２―２で前半を折り返し、逆転の方が面白い」と予想すると、石川さんは「味スタが４回沸いてくれれば。先制点を取られても前半のうちに同点に。そこか