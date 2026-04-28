◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人は２８日、広島戦のスタメンを発表した。９連戦の初戦は、２６日に決勝打のドラフト５位・小浜佑斗内野手が３試合連続遊撃で先発出場する。先発マウンドに上がるのは則本昂大投手。今季４度目の先発で移籍後初勝利を目指す。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（二）浦田３（中）松本４（三）ダルベック５（捕）岸田６