〈あらすじ〉2016年、イギリス北東部。炭鉱閉鎖後すっかりさびれてしまったとある町で、唯一、人々が安心して集える場所――それがTJ・バランタイン（デイヴ・ターナー）が営むパブ「オールド・オーク」だった。とは言え、かつての賑わいはなく、また町が中東からの難民を受け入れ始めて以来、常連客の話題はもっぱら外国人批判だ。そんな中、家族でシリアから逃れてきたヤラ（エブラ・マリ）が、壊れたカメラを携えて店にやって