全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」が２８日、都内で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、最優秀選手賞を受賞した。２５〜２６年シーズンは、３度目の五輪挑戦で五輪王者に輝き、Ｗ杯種目別制覇、ザ・スノーリーグの年間王者も含め「３冠」を手にした。「こんな賞をいただいてうれしく思います。いろんな方に支えられてここまでこられて