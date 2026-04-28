◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が２８日、再調整のため登録を抹消された。来日６年目だが、故障以外での２軍調整は異例となる。今季は２５試合に出場し打率２割４分７厘、２本塁打を記録。２４日からの中日３連戦（バンテリンＤ）では１安打、直近は１１打席連続無安打と不振に陥っている。この日直接本人に通達した池山監督は「ちょっと（状態が）上がってこな