アシックス商事は、フットケアや正しいシューズ選びの理解促進を目的に、１０〜７０代の女性５４２人を対象とした実態調査を実施した。「足に関わる悩みを持っていますか」という質問では、９５．４％の人が「持っている」と回答した。このうち、その悩みが何歳代から始まったのかを質問したところ、６３．４％の人が１０代や２０代からだった。また、悩みの種類を質問したところ、トップ５は「足の疲れ」（４２．７％）、「足