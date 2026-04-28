◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２０日・神宮）両チームの先発、ベンチ入りメンバーが発表され、左手首を骨折した阪神の近本光司外野手の代役に福島圭音（けいん）外野手が「１番・中堅」で起用された。福島は３月に支配下契約を結び、ここまで１４試合の出場で打率２割９分７厘、１打点、２盗塁をマークしている。「６番・左翼」には高寺望夢内野手が入った。以下は両チームのスタメン。【阪神】１番（中）福島２番（二）