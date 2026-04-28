「相手の気持ちは考えなかった。威厳を保つために必要なことだった」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そう語ったのは、部下にパワハラを行ったとして降格処分を受けた53歳の男性だ。20数年前、若手社員だった頃「気配りのできる上司になりたい」と語っていた彼に、一体何が起きたのか？職場でのパワハラや家庭内の不和の背景には、他者や自分をケアする力が乏しいことに起因する男性の「生きづらさ」があるのではないか。