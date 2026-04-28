プロボクシングの「チャンピオンズロード」（報知新聞社後援）が２９日に大阪・エルシアターで開催される。２８日は大阪市内で前日計量が行われ、祖父に元ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ヘルマン・トーレス氏を持つエスピノサ力（りき）、エスピノサ龍イサック（ともに大鵬）の兄弟がクリアした。デビュー戦となる兄・龍イサックは、西日本新人王戦スーパーフライ級４回戦で通算６戦２勝３敗１分けの伊東伸喜（神拳阪神）と対戦