全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」が２８日、都内で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪ジャンプ男子で３つのメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）は、優秀選手賞を手にした。黒のスーツで登壇し、受賞の喜びコメントを求められると「取ったぞー、イェーイ」のひと言で締めた。初の五輪でノーマルヒル、混合団体で銅メダル、ラージヒルで銀メダルとジャンプ陣最多に並ぶ３つのメダルを手にし、一気にブレ