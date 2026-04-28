◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手が、２９日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）へシンプルに目標設定した。今季は２試合に登板し、勝ち負けともになし。３度目の登板で初勝利を目指す左腕は「いいボールを投げたいと思っているので、そんな感じでいきます」と力を込めた。２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）は５回を４失点だったが、躍動感のあるフ