4月28日は「シニアの日」です。動物園に「シニア」な動物が仲間入りしました。■園児たち「おんまはみんな、ぱっぱかはしる。」福岡県大牟田市の動物園で地元の園児たちに迎えられたのは、2頭の対州馬（たいしゅうば）です。日本で長く飼育されてきた在来馬で、長崎県対馬市の天然記念物でもあります。対州馬はかつて三池炭鉱で石炭の運搬を担うなど、大牟田市とゆかりがあり、ことし3月、この動物園にやってきました。■八ちゃん