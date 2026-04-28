米ハワイ大学でプレーする松沢寛政（27）が日本時間26日、NFLのラスベガス・レイダースとドラフト外新人として契約した。【もっと読む】女子バスケ田中こころに「ドジャース親会社」 が舌なめずり契約期間はドラフト外では異例の3年。今週末から実施される新人を対象にしたレ軍のミニキャンプに参加し、約100人が参加するサマーキャンプ、プレシーズンゲーム（オープン戦）でパフォーマンスをアピールし、53人の開幕ロースター