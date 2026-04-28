痛恨のリタイアだ。【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題あり阪神の近本光司（31）が、26日の広島戦で高の151キロ直球が左手首に直撃して骨折。全治は発表されていないが、一般的には2〜3カ月を要するといわれており、前半戦中の復帰は絶望的とみられる。近本は1年目から鉄人級の働きを見せてきた。2023年に死球で肋骨を骨折し、約3週間離脱したことを除けば、プロ1年目の19年からほぼ全試合に出場。長期離脱