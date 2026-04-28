28日にスコルジャ監督の契約解除を発表浦和レッズは4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と、田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。同日に取材対応した堀之内聖スポーツ・ダイレクター（SD）は、シーズン移行後の2026-27シーズンに向け新たな監督を探す意向を示して「日本サッカーや日本の選手、Jリーグを知っていること」をポイントに挙げた。浦和はJ1百年構想リーグの第12節を終え、3勝3PK負け6敗の