アメリカとイスラエルが、イランへの軍事作戦を始めてから2か月。終結に向けた協議のめどが立たず、こう着した状況が続く中、”前進の糸口”に繋がる新たな動きが…。アメリカとの協議の行き詰まりを打開するため、”ホルムズ海峡の開放”を実現した後に”核開発問題を協議”する新たな提案を行ったイラン。ホワイトハウスのレビット報道官は27日の会見で、イランから新たな提案があったことを認めトランプ大統領が27日に安全保障