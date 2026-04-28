元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、占い師の細木数子さんとのエピソードを披露した。かつてテレビでも大活躍し、21年に死去した細木さんの生涯を映像化したドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、ネットフリックスで配信をスタート。北斗は「番組でお会いしたこともあるし、見ていただいたこともありました。その時は“いい夫婦だ”って言って、褒めていた