女性アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（41）が28日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児を出産したことを発表した。「2026.4.253314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と男児を出産したことを発表。子供を抱っこする写真も披露した。「入院してから約35時間半後、結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました」と帝王切開になったことを明かし、「今もお腹は痛いけど、無事産ま