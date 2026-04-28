◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日に開催する「ONE SAMAURAI 1」の前日公開計量イベント「ONE SAMAURAI 1前日公開計量＆フェイスオフ」が、28日に有明アリーナで行われた。メインイベントのONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦が引退試合となるK-1元3階級制