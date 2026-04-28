女優の石田ゆり子（56）が28日、自身のインスタグラムを更新。ストレッチする動画を公開し、大きな反響を得ている。「股関節のストレッチと背中のストレッチ」とつづり、2つの動画を公開。前後左右に脚を開いたり、バランスボールでブリッジしたりする内容で、柔軟性を披露した。「筋トレとストレッチは必ず同時進行です。呼吸を止めずに、しなやかに伸ばす。ぺたん、と床に着く日は来るのか。でも無理して伸ばすと痛めるの