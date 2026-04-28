巨人、日本ハム、DeNAで投手として活躍した林昌範氏（42）が27日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。憧れていたチームを明かした。DeNA時代のチームメートである石川雄洋氏（39）とともにゲスト出演。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの平井理央（43）が務めた。そのなかで「行ってみたかったチームがある」というトー