きょう午後、東京・大田区城南島の路上で男性が倒れているのが見つかり、意識不明の重体です。警視庁は、ひき逃げ事件として捜査しています。きょう午後4時すぎ、東京・大田区城南島の路上で「車が走り去った」と目撃者から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性1人が意識がない状態で血を流し、倒れていたということです。男性は車に跳ねられた可能性があるとみて、警視庁はひき逃げ事件として車の行方を追って