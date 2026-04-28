大相撲の十両以上による力士会が28日、東京・両国国技館で開かれ、「心不全」で春場所と春巡業を全休した十両の翠富士（29＝伊勢ケ浜部屋）が元気に参加した。2月下旬に大阪入りしてから「息ができない」状態に陥って春場所前まで入院。その後帰京して静養していた。休場理由が「心不全」と発表され周囲を心配させたが「酒の飲み過ぎと高血圧が原因」と説明。血圧はMAX220に達していたという。現在も通院は継続し、降圧剤や