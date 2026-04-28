野菜の価格について来月は、じゃがいもやたまねぎなどが平年よりも高くなる見通しであることがわかりました。農水省は毎月、産地などに聞き取り調査を行い、野菜の価格見通しを公表しています。それによりますと、来月前半まではじゃがいもとたまねぎが平年より1割から3割ほど高くなる見通しだということです。じゃがいもは鹿児島での降雪の影響、たまねぎは北海道で去年の夏に高温となった影響で、いずれも収穫量が少なくなりまし