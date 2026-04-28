芝野虎丸十段囲碁の第64期十段戦5番勝負の第5局は28日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、芝野虎丸十段（26）＝棋聖との二冠＝が184手で挑戦者の許家元九段（28）に白番中押し勝ちし、対戦成績3勝2敗で十段初防衛、二冠を守った。芝野十段は3月、棋聖を奪取。それに続くタイトル獲得で、十段位は通算4期となった。終局後、芝野十段は「シリーズ全体を通して集中して打つことができた。防衛というのはかなり大変なことなの