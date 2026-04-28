◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神は28日のヤクルト戦のスタメンを発表した。26日の広島戦で死球を受けて左手首を骨折した近本が離脱。不動だった1番には誰が入り、中堅を誰が守るかに注目が集まったが1番・中堅には福島が入った。外野は左翼に高寺、右翼に森下が入った。福島は俊足が武器の外野手で開幕直後に支配下登録され3月31日に1軍昇格。ここまで14試合に出場し打率・297、2盗塁をマークし