ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと、三浦璃来（24）と木原龍一（33）が28日、都内で引退会見を行った。2人は会見の中で、後輩の“ゆなすみ”こと、長岡柚奈（20）と森口澄士（24）ペアにエールを贈った。三浦は、ゆなすみペアに対して「持ってるものは、世界トップのペアとも変わらない」と称賛しながらも、「あとは経験を積むだけだと私自身は思っているので、失敗を恐れずに