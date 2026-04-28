記者会見する中部電力の林欣吾社長＝28日午後、名古屋市中部電力は28日、2027年3月期の業績見通しを「未定」として発表した。中東情勢悪化の影響で、燃料価格などの不確実性が高まっており、合理的な想定が困難となったため。通期決算の公表時に未定としたのは、ロシアによるウクライナ侵攻を理由とした22年春時点の23年3月期予想以来4年ぶり。中東情勢悪化に伴う中部地域の電力需要への影響は現時点で限定的としている。林欣