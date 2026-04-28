チームみらいの党首安野貴博氏の妻で東大文学部卒の才女黒岩里奈氏が27日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。安野氏からのプロポーズの言葉について明かした。MCくりぃむしちゅー上田晋也から安野氏からのプロポーズについて問われて、場所が新宿のカラオケ館であることを告白して、投げ掛けられた言葉について「付き合おう」「結婚しよう」が同時だったことを打ち明けた。黒岩氏は「なんかロマンチックとかイ