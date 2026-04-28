財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会で、財務省は、現役世代の保険料の負担を減らすため、高齢者の医療機関での窓口負担を原則3割負担にすべきと提言しました。財政制度等審議会・増田寛也会長代理「給付が高齢者に偏っていて、負担は現役世代と言われたことがある。そこを公平な負担のあり方に切り替えていく」現在、9割以上の高齢者が、医療費の窓口での負担は1割から2割となっていて、実質、現役世代が支払う保険料によっ