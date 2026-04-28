アーセナルが今夏の移籍市場でガラタサライのナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘン獲得に動くのかもしれない。昨夏スポルティングからFWヴィクトル・ギェケレシュを補強したものの、プレミアリーグ1年目では思うような結果を残せずにいる。さらに、FWカイ・ハヴァーツの稼働率の低さやFWガブリエウ・ジェズスに退団の可能性があり、今夏の移籍市場では前線の補強を検討しているとみられるアーセナル。そんななか、トル