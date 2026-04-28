北海道警察は2026年4月28日、住所不定・無職の橋本太陽容疑者（22）と今岡奨護容疑者（21）、19歳の少年の3人を恐喝の疑いで逮捕しました。3人は2025年6月から8月までの間、インスタグラムのメッセージ機能で、札幌市手稲区の20代男性に対し「今月15、来月10、再来月10で35万だ」「さっさとおわらせねーとお前死ぬぞ」などと脅迫し、銀行口座に8万円を振り込ませた疑いがもたれています。警察によりますと、被害者がイ