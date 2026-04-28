北海道電力は、泊原子力発電所の防潮堤の建設工事について、当初３年程度での完成を目指していましたが、少なくともさらに数か月かかるとの見通しを明らかにしました。北電は泊原発３号機について、２０２７年のできるだけ早い時期の再稼働を目指し、津波対策として防潮堤の建設工事を進めています。当初、３年程度での完成を目指すとしていましたが、斎藤社長は４月２８日の会見で、さらに工期がかかるとの見通しを示しました。（