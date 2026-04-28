浦和の堀之内聖スポーツダイレクター（46）が28日にオンライン会見を開き、この日発表されたマチェイ・スコルジャ監督（54）の解任経緯に言及した。7連敗中で東地区7位に低迷する現状を受け、前日にスコルジャ監督側からの要望で会談を持ったことを明かし「何かを変える必要があるのではないか。そのことに関して、お互いにいろいろ議論を重ねさせていただいた。その議論を持って、最終的にクラブとして、何かこのタイミングで