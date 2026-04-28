◇MLB ホワイトソックス8-7エンゼルス(28日、レート・フィールド)エンゼルスは連日の大逆転負けで4連敗を喫しました。4回までに4点リードとしますが、5-1で迎えた7回に暗転。好投を続けていたジャック・コハノビツ投手が先頭打者に遊撃手ザカリー・ネト選手の失策で出塁を許すと、続く打者にも内野安打でピンチを招き、2番手のニック・サンドリン投手へ。ところがホワイトソックス打線につかまり、1点差とされます。ここで左腕ドル