共同通信社＝東京都港区東新橋共同通信社は28日、和歌山県で起きたダイビング死傷事故で、無関係のダイビングショップの実名を記載した誤報を配信したとして、和歌山支局長ら職員5人を戒告とする処分を発表した。また沢井俊光社長はこの処分とは別に、有田司・常務理事編集局長に対し厳重に注意した。同社は3月10日、2024年に和歌山県串本町で親子2人が死傷したダイビング事故を巡り、同町に実在する店名を挙げた上で男性2人が