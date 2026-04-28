岩手県大槌町の火災は発生から28日で7日目となります。まだ鎮圧のメドは立っていません。岩手県大槌町では28日午後2時半ごろから雨が降りはじめ、雷がなり雨が強く打ちつけるような時間帯もありました。雨量は27日の1日で1.5ミリ、28日は午後4時時点で4ミリと27日より多くの雨が降っています。しかし、火災はいまだ鎮圧には至っていません。――2日間連続の雨となりましたが、住民のみなさんからはどんな声がきかれましたか？近隣