「遠くの友が来るのはうれしい」こう記された中国パビリオンの展示物が関空で公開されました。 28日、関西国際空港で公開された大阪・関西万博の中国パビリオンの展示物。 「有朋自遠方来不亦楽乎（ともありえんぽうよりきたる またたのしからずやまたたのしからずや）」。孔子の論語の一節で、遠くから友人が訪ねてくる喜びを表しています。 関西エアポートによりますと、2025年度の関空の国際線利用者数